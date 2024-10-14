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В Пензе мужчина, пытавшийся заказать интимные услуги, лишился около 120 тыс. рублей

16:17 | 14.10.2024 | Криминал

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Пенза, 14 октября 2024. PenzaNews. Уроженец Самарской области 1986 года рождения, пытавшийся заказать интимные услуги в Пензе, стал жертвой мошенничества и лишился около 120 тыс. рублей.

В Пензе мужчина, пытавшийся заказать интимные услуги, лишился около 120 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал о том, что в сети интернет обнаружил объявление об оказании интимных услуг. Связавшись по указанному в объявлении номеру телефона, он договорился о встрече. Заявитель со своей банковской карты перечислил денежные средства в сумме 119 тыс. 885 рублей, но услуга так и не была оказана. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Ук РФ «Мошенничество».

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