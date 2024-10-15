00:06:00 Среда, 16 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Лопатинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве двоюродного брата

13:06 | 15.10.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 15 октября 2024. PenzaNews. 68-летний житель Лопатинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего двоюродного брата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Лопатинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве двоюродного брата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 27 июля 2024 года в селе Китунькино Лопатинского района обвиняемый распивал спиртное со своим двоюродным братом. Через некоторое время между мужчинами произошел конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями, который перерос в драку. Обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками, после чего схватил нож и несколько раз ударил родственника в область грудной клетки, спины, рук и головы. От полученных ранений 65-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после совершения убийства мужчина попросил соседку вызвать скорую помощь, прибывшие медработники констатировали смерть потерпевшего.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния фигурант уголовного дела признал. В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя он содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

Читайте также
В Земетчино прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при покупке досок
В Малосердобинском районе женщина ударила знакомую отверткой и ножом Павел Куликов больше не занимает пост координатора пензенского реготделения ЛДПР
Двое жителей Пензы задержаны по подозрению в покушении на сбыт наркотиков Отопление в Пензе начнут включать 9 октября
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама