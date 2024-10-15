Житель Лопатинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве двоюродного брата Криминал

Пенза, 15 октября 2024. PenzaNews. 68-летний житель Лопатинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего двоюродного брата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в ночь на 27 июля 2024 года в селе Китунькино Лопатинского района обвиняемый распивал спиртное со своим двоюродным братом. Через некоторое время между мужчинами произошел конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями, который перерос в драку. Обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками, после чего схватил нож и несколько раз ударил родственника в область грудной клетки, спины, рук и головы. От полученных ранений 65-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после совершения убийства мужчина попросил соседку вызвать скорую помощь, прибывшие медработники констатировали смерть потерпевшего.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния фигурант уголовного дела признал. В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя он содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.