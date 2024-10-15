00:06:07 Среда, 16 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Полицейские изъяли из автомобиля на трассе в Пензенской области более 6 кг наркотика

18:00 | 15.10.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 15 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли более 6 кг наркотика из остановленного на 596 км федеральной трассы М5 «Урал» в Пензенской области автомобиля, на котором передвигались двое жителей Тульской области 1992 и 1983 годов рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Полицейские изъяли из автомобиля на трассе в Пензенской области более 6 кг наркотика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во время обыска машины полицейские обнаружили в багажнике в картонных коробках из-под сока, а также в пакетах из-под прикормки для рыбной ловли 11 полимерных пакетов с кристаллическим веществом серо-белого цвета. Согласно исследованию, их содержимым являлось наркотическое средство метадон общей массой более 6 кг. По предварительной информации, злоумышленники по указанию неустановленного куратора забрали «синтетику» из тайника в Подмосковье», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в дальнейшем мужчины планировали сбыть запрещенное вещество через «закладки» на территории Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в тексте.

Читайте также
В Земетчино прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при покупке досок
В Малосердобинском районе женщина ударила знакомую отверткой и ножом Павел Куликов больше не занимает пост координатора пензенского реготделения ЛДПР
Двое жителей Пензы задержаны по подозрению в покушении на сбыт наркотиков Отопление в Пензе начнут включать 9 октября
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама