Полицейские изъяли из автомобиля на трассе в Пензенской области более 6 кг наркотика Криминал

Пенза, 15 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли более 6 кг наркотика из остановленного на 596 км федеральной трассы М5 «Урал» в Пензенской области автомобиля, на котором передвигались двое жителей Тульской области 1992 и 1983 годов рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Во время обыска машины полицейские обнаружили в багажнике в картонных коробках из-под сока, а также в пакетах из-под прикормки для рыбной ловли 11 полимерных пакетов с кристаллическим веществом серо-белого цвета. Согласно исследованию, их содержимым являлось наркотическое средство метадон общей массой более 6 кг. По предварительной информации, злоумышленники по указанию неустановленного куратора забрали «синтетику» из тайника в Подмосковье», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в дальнейшем мужчины планировали сбыть запрещенное вещество через «закладки» на территории Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в тексте.