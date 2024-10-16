Житель Пензы отправится в колонию строгого режима за предоставление своей квартиры для потребления наркотиков Криминал

Пенза, 16 октября 2024. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 39-летнему жителю Пензы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за систематическое предоставление своей квартиры для потребления наркотических средств, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что с конца декабря 2023 года по 11 февраля 2024 года находившийся в приятельских отношениях с наркозависимыми лицами пензенец систематически предоставлял им помещение своей квартиры в доме №10 по улице Воронова города Пензы, где имелись необходимые условия и предметы для скрытого потребления наркотических средств. Его знакомые женщина и мужчина трижды задерживались сотрудниками органов внутренних дел после приема наркотиков в квартире злоумышленника и привлекались к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что свою вину пензенец признал.

«При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который ранее привлекался к уголовной ответственности, имеет наркологический диагноз. Приговор суда осужденный обжаловал в апелляционном порядке, ссылаясь на суровость назначенного наказания. В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — указано в тексте.