Житель Заречного после звонка мошенника лишился более 1,9 млн. рублей Криминал

Пенза, 16 октября 2024. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1992 года рождения лишился более 1,9 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Заявитель рассказал, что на его телефон поступило сообщение о том, что организация, в которой он ранее работал, передала личные данные третьим лицам. Позже поступил звонок. Звонивший представился сотрудником силового ведомства и убедил потерпевшего перевести денежные средства на «безопасный счет», чтобы избежать мошеннических действий. Будучи введенным в заблуждение, мужчина оформил кредит в банке и перечислил все денежные средства злоумышленнику», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении данного преступления», — отмечается в тексте.