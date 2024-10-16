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Житель Заречного после звонка мошенника лишился более 1,9 млн. рублей

16:14 | 16.10.2024 | Криминал

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Пенза, 16 октября 2024. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1992 года рождения лишился более 1,9 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Заречного после звонка мошенника лишился более 1,9 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявитель рассказал, что на его телефон поступило сообщение о том, что организация, в которой он ранее работал, передала личные данные третьим лицам. Позже поступил звонок. Звонивший представился сотрудником силового ведомства и убедил потерпевшего перевести денежные средства на «безопасный счет», чтобы избежать мошеннических действий. Будучи введенным в заблуждение, мужчина оформил кредит в банке и перечислил все денежные средства злоумышленнику», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении данного преступления», — отмечается в тексте.

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