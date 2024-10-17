12:49:01 Четверг, 17 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе водитель такси подозревается в краже паспорта и денег, принадлежащих пассажиру

11:12 | 17.10.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 17 октября 2024. PenzaNews. Мужчина 1979 года рождения, работающий водителем такси в Пензе, подозревается в краже паспорта и денег, принадлежащих пассажиру. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе водитель такси подозревается в краже паспорта и денег, принадлежащих пассажиру. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В УМВД России по городу Пензе поступило сообщение от местного жителя 1991 года рождения о том, что он обнаружил пропажу паспорта, под обложкой которого находились денежные средства в сумме 23 тыс. рублей. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Полицейские изучили все обстоятельства произошедшего. Подозрение пало на мужчину 1979 года рождения, который работал водителем такси», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

«Свою вину в совершении преступления он признал полностью и рассказал, что обнаружил находку, когда чистил салон автомобиля. Деньги он оставил себе, а паспорт решил выбросить в реку», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия».

Читайте также
В Земетчино прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при покупке досок
Олег Мельниченко посетил Каранский карьер в ДНР, где при поддержке пензенского «Мостовика» возрождено производство Пензенская область присоединится к экологической акции «Сохраним лес»
В Пензе вблизи ДМШ №2 посадили спиреи и туи В Пензе, Санкт-Петербурге и Архангельске объявили сбор средств для эвакуации тел пяти альпинистов, погибших в Непале
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама