В Пензе водитель такси подозревается в краже паспорта и денег, принадлежащих пассажиру Криминал

Пенза, 17 октября 2024. PenzaNews. Мужчина 1979 года рождения, работающий водителем такси в Пензе, подозревается в краже паспорта и денег, принадлежащих пассажиру. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В УМВД России по городу Пензе поступило сообщение от местного жителя 1991 года рождения о том, что он обнаружил пропажу паспорта, под обложкой которого находились денежные средства в сумме 23 тыс. рублей. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Полицейские изучили все обстоятельства произошедшего. Подозрение пало на мужчину 1979 года рождения, который работал водителем такси», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

«Свою вину в совершении преступления он признал полностью и рассказал, что обнаружил находку, когда чистил салон автомобиля. Деньги он оставил себе, а паспорт решил выбросить в реку», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия».