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В Нижнеломовском районе сотрудница офиса сотовой связи оформляла сим-карты на жителей без их ведома с целью увеличения продаж

14:43 | 17.10.2024 | Криминал

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Пенза, 17 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции и ФСБ пресекли противоправную деятельность работницы офиса сотовой связи в Нижнеломовском районе Пензенской области, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Нижнеломовском районе сотрудница офиса сотовой связи оформляла сим-карты на жителей без их ведома с целью увеличения продаж. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейскими совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области установлено, что сотрудница офиса обслуживания оператора сотовой связи в процессе выполнения служебных обязанностей, действуя из корыстных побуждений, неоднократно осуществляла неправомерный доступ к охраняемой федеральными законами компьютерной информации. Злоумышленница дала признательные показания. Девушка рассказала, что была прикомандирована в офис сотовой связи, расположенный на территории Нижнеломовского района. С целью получения премии за работу путем увеличения продаж злоумышленница, имея доступ к персональным данным абонентов оператора связи, оформляла на имя пользователей без их согласия сим-карты. После этого оформленные сим-карты девушка выкидывала», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», — отмечается в тексте.

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