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В Пензе выявлен факт неправомерного оборота средств платежей

11:19 | 18.10.2024 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе выявили факт неправомерного оборота средств платежей.

В Пензе выявлен факт неправомерного оборота средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«32-летний зареченец, не намереваясь после регистрации им как генеральным директором организации осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, обратился в отделение банка, где открыл расчетный счет, получив право единолично осуществлять платежные операции. После этого злоумышленник за денежное вознаграждение передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Неправомерный оборот средств платежей»]. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — сказано в тексте.

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