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Мошенник под видом брокера выманил у жительницы Пензы более 1 млн. рублей

16:06 | 18.10.2024 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2024. PenzaNews. Злоумышленник, выдавший себя за брокера, выманил у 62-летней женщины более 1 млн. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Мошенник под видом брокера выманил у жительницы Пензы более 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданка пояснила, что ей поступил звонок от незнакомца, который представился брокером и предложил выгодные вложения. Заявительница согласилась на предложение. Специалист убедил женщину, что для открытия брокерского счета и ведения торгов необходимо установить приложение и вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета. Женщина не догадывалась, что общается со злоумышленником. Поверив обещаниям мнимого специалиста, заявительница перечислила более 1 млн. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщине было известно о подобных способах мошенничества.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — добавляется в тексте.

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