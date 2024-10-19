Жительница Пензы лишилась более 350 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 19 октября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1976 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются похитить денежные средства, лишилась более 350 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал женщине перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, женщина сняла со своего счета более 350 тыс. рублей и, используя банкомат, перечислила их на предоставленный собеседником банковский счет. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».