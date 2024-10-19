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Житель Сердобска осужден за организацию приготовления к совершению убийства по найму и нарушение неприкосновенности частной жизни

10:04 | 19.10.2024 | Криминал

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Пенза, 19 октября 2024. PenzaNews. 50-летний житель Сердобска Пензенской области приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима за организацию приготовления к совершению убийства по найму и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Житель Сердобска осужден за организацию приготовления к совершению убийства по найму и нарушение неприкосновенности частной жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что в марте 2023 года осужденный решил организовать убийство супруга своей бывшей жены. С этой целью он приискал исполнителя и предложил ему совершить убийство за вознаграждение в размере 200 тыс. рублей. Фигурант уголовного дела передал фотографии мужчины, сведения об адресах возможного пребывания, используемых им абонентских номерах, месте работы и графике передвижения. «Исполнитель», действовавший в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ, получил от заказчика 35 тыс. рублей в качестве аванса, а после предоставления информации о якобы совершенном убийстве — еще 65 тыс. рублей. Оставшиеся денежные средства осужденный обещал передать в мае 2023 года. 13 апреля 2023 года после передачи части вознаграждения мужчина был задержан правоохранителями», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе расследования уголовного дела было установлено, что осужденный совершил еще одно противоправное деяние — в период с сентября 2018 года по декабрь 2020 года он без согласия супруги осуществлял видеозапись ее частной жизни.

«В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства фигурант содержался под стражей. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.

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