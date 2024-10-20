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До двух лет лишения свободы грозит молодому пензенцу, забравшему чужие деньги из лотка банкомата

11:12 | 20.10.2024 | Криминал

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Пенза, 20 октября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 2000 года рождения, который забрал чужие деньги из лотка банкомата.

До двух лет лишения свободы грозит молодому пензенцу, забравшему чужие деньги из лотка банкомата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В УМВД России по городу Пензе с заявлением о краже обратилась 23-летняя местная жительница. Заявительница сообщила, что хотела через терминал внести наличные. После того, как банкомат выдал карту, девушка, не дождавшись зачисления денежных средств на банковскую карту, забрала пластик и ушла. Деньги остались в лотке банкомата. [...] Полицейскими установлено, что наличные заявительницы похитил местный житель 2000 года рождения. Подойдя к банкомату, он обнаружил оставленные в лотке 8 тыс. рублей и забрал их», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что деньги потратил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в тексте.

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