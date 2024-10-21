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Житель Каменского района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело

09:20 | 21.10.2024 | Криминал

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Пенза, 21 октября 2024. PenzaNews. Житель Каменского района Пензенской области 1985 года рождения угрожал матери убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Житель Каменского района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Каменскому району поступило заявление от 78-летней местной жительницы. Она рассказала, что ей угрожал убийством собственный сын. [...] В день совершения преступления мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Пенсионерка выразила свои опасения сыну о том, что злоупотребление им спиртным может плохо отразиться на его здоровье. На замечание женщины подозреваемый отреагировал агрессивно. Внезапно разозлившись, он взял подушку и стал душить заявительницу, угрожая ей убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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