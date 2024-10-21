Житель Каменского района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 21 октября 2024. PenzaNews. Житель Каменского района Пензенской области 1985 года рождения угрожал матери убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ОМВД России по Каменскому району поступило заявление от 78-летней местной жительницы. Она рассказала, что ей угрожал убийством собственный сын. [...] В день совершения преступления мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Пенсионерка выразила свои опасения сыну о том, что злоупотребление им спиртным может плохо отразиться на его здоровье. На замечание женщины подозреваемый отреагировал агрессивно. Внезапно разозлившись, он взял подушку и стал душить заявительницу, угрожая ей убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.