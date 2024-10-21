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Жительница Кузнецкого района по совету мошенника перевела более 1 млн. рублей на «безопасный счет»

14:56 | 21.10.2024 | Криминал

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Пенза, 21 октября 2024. PenzaNews. Жительница Кузнецкого района Пензенской области 1979 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который сообщил, что с ее счета мошенники пытаются похитить денежные средства, лишилась более 1 млн. рублей.

Жительница Кузнецкого района по совету мошенника перевела более 1 млн. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал женщине перевести деньги на «безопасный счет».

«Женщина была напугана, поэтому выполнила все инструкции собеседника. Размер ущерба составил более 1 млн. рублей. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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