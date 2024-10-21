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Житель Земетчино, повторно попавшийся на пьяной езде, получил штраф в 250 тыс. рублей и лишился автомобиля

15:24 | 21.10.2024 | Криминал

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Пенза, 21 октября 2024. PenzaNews. Суд назначил 43-летнему жителю Земетчино Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, штраф в размере 250 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года, а также конфисковал его автомобиль.

Житель Земетчино, повторно попавшийся на пьяной езде, получил штраф в 250 тыс. рублей и лишился автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что лишенный в июле 2023 года права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина днем 6 августа 2024 года сел за руль своего автомобиля «Volksvagen Рolo» в состоянии опьянения. При движении по Земетчино водитель был остановлен инспектором ДПС, выявившим у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Подсудимый вину признал и пояснил, что после употребления спиртных напитков решил поехать с другом в село Оторму», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что подсудимый в обоснование невозможности конфискации у него транспортного средства представил договор купли-продажи, датированный 29 июля 2024 года, однако документы о совершении сделки в уполномоченные органы не предоставлялись.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. По ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал автомобиль осужденного в доход государства», — сказала собеседница агентства, уточнив, что приговор в законную силу не вступил.

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