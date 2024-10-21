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В Пензе мужчина украл велосипед у местного жителя

18:01 | 21.10.2024 | Криминал

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Пенза, 21 октября 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее судимому мужчине, который украл в Пензе велосипед.

В Пензе мужчина украл велосипед у местного жителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился владелец транспортного средства и рассказал, что оставил велосипед на лестничной площадке в подъезде дома, однако через некоторое время на месте его не обнаружил.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен мужчина 1981 года рождения, причастный к совершению преступления. [...] Подозреваемый дал признательные показания. Сотрудниками полиции похищенное изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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