В Пензе мужчина украл велосипед у местного жителя Криминал

Пенза, 21 октября 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее судимому мужчине, который украл в Пензе велосипед.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился владелец транспортного средства и рассказал, что оставил велосипед на лестничной площадке в подъезде дома, однако через некоторое время на месте его не обнаружил.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен мужчина 1981 года рождения, причастный к совершению преступления. [...] Подозреваемый дал признательные показания. Сотрудниками полиции похищенное изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».