Жительница Сердобского района лишилась более 5,9 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 22 октября 2024. PenzaNews. 21-летняя жительница Сердобского района Пензенской области лишилась более 5,9 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, сначала девушке позвонил незнакомец, который представился сотрудником инвестиционной компании, и предложил выгодные вложения.

«Через некоторое время ей поступил звонок от мнимого куратора, следуя инструкциям которого девушка перечислила денежные средства на открытый счет биржевой компании. После этого специалист убедил девушку оформить кредит и перечислить его на указанный счет. Заявительница не догадывалась, что общается со злоумышленниками. Поверив обещаниям мнимых специалистов, заявительница перечислила более 5,9 млн. рублей. После того, как собеседник перестал выходить на связь, девушка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».