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В Каменском районе мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП

10:00 | 22.10.2024 | Криминал

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Пенза, 22 октября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит 45-летнему жителю Каменского района Пензенской области, который угнал автомобиль и попал на нем в ДТП.

В Каменском районе мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением об угоне обратилась владелица транспортного средства и пояснила, что автомобиль был припаркован около магазина.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам задержали и доставили в отдел полиции злоумышленника. Им оказался 45-летний сельчанин. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что дверь автомобиля была не заперта, а ключи находились в замке зажигания. По словам злоумышленника, он сел в транспортное средство, завел двигатель автомобиля и уехал. Во время движения мужчина не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие, после чего он решил вернуть автомобиль и скрыться, но был задержан сотрудниками полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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