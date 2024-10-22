Реальный срок грозит жителю Городищенского района, который оплатил покупки чужой картой Криминал

Пенза, 22 октября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Городищенского района Пензенской области, который оплатил найденной банковской картой покупки в магазинах на сумму более 3 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился 62-летний мужчина, который потерял карту, и сообщил, что увидел уведомления о списании денег за покупки, которые он не совершал.

«Сотрудниками полиции был установлен житель Городищенского района 1987 года рождения, подозреваемый в совершении кражи. Полицейскими установлено, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что нашел банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовался ею», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.