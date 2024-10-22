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Реальный срок грозит жителю Городищенского района, который оплатил покупки чужой картой

11:12 | 22.10.2024 | Криминал

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Пенза, 22 октября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Городищенского района Пензенской области, который оплатил найденной банковской картой покупки в магазинах на сумму более 3 тыс. рублей.

Реальный срок грозит жителю Городищенского района, который оплатил покупки чужой картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился 62-летний мужчина, который потерял карту, и сообщил, что увидел уведомления о списании денег за покупки, которые он не совершал.

«Сотрудниками полиции был установлен житель Городищенского района 1987 года рождения, подозреваемый в совершении кражи. Полицейскими установлено, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что нашел банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовался ею», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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