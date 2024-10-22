Пензенец обвиняется в причинении смерти женщине Криминал

Пенза, 22 октября 2024. PenzaNews. 34-летний житель Пензы обвиняется в причинении смерти женщине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 28 сентября 2024 года в квартире на 3-м проезде Рахманинова в городе Пензе обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым и сожительницей последнего. В процессе общения между сожителями произошла ссора, в которую вмешался обвиняемый. В ходе конфликта он причинил телесные повреждения знакомому, затем нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу женщины, которая отказалась выпускать его из квартиры, сообщив о его противоправном поведении в полицию. Прибывшие по сообщению о преступлении полицейские задержали мужчину. Через несколько дней 40-летняя потерпевшая скончалась в больнице от полученной травмы головы и грудной клетки. Ее сожителю обвиняемым причинен легкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — говорится в тексте.