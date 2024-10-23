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В Кузнецке мужчина угрожал знакомой убийством, возбуждено уголовное дело

11:46 | 23.10.2024 | Криминал

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Пенза, 23 октября 2024. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области угрожал знакомой убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Кузнецке мужчина угрожал знакомой убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый [...] рассказал, что узнал о нелестных высказываниях в адрес его возлюбленной со стороны заявительницы. Мужчина решил разобраться с обидчицей. В домовладении общего знакомого между ними возникла словесная перепалка на повышенных тонах, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры злоумышленник взял со стола пилку для ногтей и, угрожая физической расправой, направил лезвие в сторону кузнечанки. Потерпевшей удалось вырваться из рук подозреваемого и обратиться за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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