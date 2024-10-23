Двое жителей Пензенской области подозреваются в незаконном производстве наркотических средств Криминал

Пенза, 23 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями УМВД задокументировали и пресекли противоправную деятельность двоих жителей региона 1992 и 1996 годов рождения, которые организовали в арендованном помещении незаконное производство наркотических средств с целью последующего сбыта.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области совместно с УМВД [...] задокументирована и пресечена противоправная деятельность двоих жителей региона. [...] Установлено, что злоумышленники, арендовав нежилое помещение, организовали незаконное производство наркотических средств растительного происхождения в целях дальнейшего сбыта», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено УМВД России по Пензенской области по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в сообщении.