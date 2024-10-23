До двух лет лишения свободы грозит жителю Мордовии, который похитил из магазина в Пензе дорогой алкоголь Криминал

Пенза, 23 октября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Мордовии, который похитил из торгового зала магазина в Пензе бутылку дорогого алкоголя.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился сотрудник магазина, который пояснил, что стоимость похищенного составляет более 4 тыс. рублей.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был установлен житель Республики Мордовии 1988 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник дал признательные показания. Подозреваемый рассказал, что в торговом зале он взял с прилавка алкоголь и, убедившись в отсутствии внимания посторонних лиц, с похищенным покинул магазин. Спиртное мужчина употребил», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.