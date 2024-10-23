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В Нижнем Ломове полицейские раскрыли кражу медного кабеля стоимостью почти 90 тыс. рублей

18:05 | 23.10.2024 | Криминал

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Пенза, 23 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу медного кабеля стоимостью почти 90 тыс. рублей, который был похищен с территории предприятия в Нижнем Ломове Пензенской области.

В Нижнем Ломове полицейские раскрыли кражу медного кабеля стоимостью почти 90 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о преступлении обратился директор организации.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев преступления, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. В ходе проводимых мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1986 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что похищенное сдал в пункт приема цветного металла. Вырученные денежные средства мужчина потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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