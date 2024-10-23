В Нижнем Ломове полицейские раскрыли кражу медного кабеля стоимостью почти 90 тыс. рублей Криминал

Пенза, 23 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу медного кабеля стоимостью почти 90 тыс. рублей, который был похищен с территории предприятия в Нижнем Ломове Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о преступлении обратился директор организации.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев преступления, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. В ходе проводимых мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1986 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что похищенное сдал в пункт приема цветного металла. Вырученные денежные средства мужчина потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.