Житель Пензы лишился около 7,5 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 24 октября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1957 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишился около 7,5 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, на телефон мужчины поступило сообщение якобы от руководителя, в котором было написано, что с ним должен связаться сотрудник силового ведомства.

«Через некоторое время пензенцу позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит и перевести полученные денежные средства на финансирование запрещенных организаций. Чтобы заявитель якобы не попал под уголовное преследование по делу о финансировании террористов и экстремистов, «сотрудники органов» предложили выполнить перевод денег на «безопасный счет». При этом мошенники заявили, что операция спецслужб носит тайный характер и сообщать о ней никому нельзя. Поверив, [...] мужчина перечислил на указанные счета более 6 млн. рублей из личных накоплений», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что вскоре пензенцу поступил повторный звонок.

«Собеседник сообщил, что мошенники пытаются переоформить его автомобиль по доверенности на постороннего человека, [...] для сохранности автомобиля необходимо его продать, а полученные деньги с продажи перевести на «безопасный счет», созданный специально для него. Мужчина выполнил инструкции звонившего. Позже заявитель узнал, что руководитель сообщений на его телефон не отправлял. Мужчина понял, что стал жертвой обмана. Общий размер ущерба составил почти 7,5 млн. рублей», — говорится в сообщении.

В тексте указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».