В Кузнецке пенсионер сдал на металлолом чужие радиаторы отопления Криминал

Пенза, 24 октября 2024. PenzaNews. 73-летний житель города Кузнецка Пензенской области сдал на металлолом чужие радиаторы отопления, которые были временно складированы во дворе многоквартирного дома.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась 64-летняя пенсионерка и пояснила, что накануне в ее квартире проводилась замена батарей, старые радиаторы были оставлены около дома.

«В результате комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 73-летний местный житель. Полицейские выяснили, что мужчина проходил мимо многоквартирного дома, где заметил оставленные радиаторы. В этот момент у него возник умысел совершить кражу. Реализовав свой преступный умысел, пенсионер сдал похищенное в пункт приема металла. Вырученные денежные средства мужчина потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.