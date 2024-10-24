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Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей

18:02 | 24.10.2024 | Криминал

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Пенза, 24 октября 2024. PenzaNews. Житель Пензы подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 43-летний пензенец, не намереваясь после регистрации им как учредителем и генеральным директором организации осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, обратился в отделение банка, где открыл расчетный счет, получив право единолично осуществлять платежные операции. За денежное вознаграждение злоумышленник передал конфиденциальные коды доступа третьим лицам, позволив им незаконно принимать, выдавать и переводить денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сказано в тексте.

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