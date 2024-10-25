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В Нижнем Ломове пенсионерка перечислила на неизвестные счета около 1,6 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

12:14 | 25.10.2024 | Криминал

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Пенза, 25 октября 2024. PenzaNews. 73-летняя жительница Нижнего Ломова Пензенской области перевела на неизвестные счета около 1,6 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

В Нижнем Ломове пенсионерка перечислила на неизвестные счета около 1,6 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, женщина увидела в интернете объявление о возможности получения дополнительного дохода, перешла по ссылке и оставила заявку со своими контактными данными, после чего с ней связался незнакомец, который представился брокером.

«Специалист» убедил женщину, что для открытия брокерского счета и ведения торгов необходимо установить приложение на мобильное устройство и вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета. Получая уведомления от «менеджера» о стабильном росте дохода, заявительница в течение месяца перечисляла денежные средства на указанные счета с целью увеличения прибыли. Вскоре собеседник перестал выходить на связь. После неудачной попытки вывести свои денежные средства пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил почти 1,6 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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