В Заречном мужчина с отверткой угрожал соседке убийством, возбуждено дело Криминал

Пенза, 25 октября 2024. PenzaNews. 59-летний мужчина с отверткой угрожал жительнице Заречного Пензенской области убийством в ходе конфликта в коммунальной квартире, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Полицейскими установлено, что во второй половине дня в общем коридоре коммунальной квартиры дома, расположенного на улице Комсомольской, между подозреваемым и 33-летней соседкой на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый, держа отвертку в руках и направляя в область лица потерпевшей, стал угрожать ей убийством. У женщины имелись все основания опасаться осуществления этой угрозы. После этого женщина обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.