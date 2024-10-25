В Пензенской области вступил в силу приговор в отношении бывшей сотрудницы банка, похитившей крупную сумму со счетов пожилых супругов Криминал

Пенза, 25 октября 2024. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым ранее дважды судимая за неправомерный оборот средств платежей 54-летняя жительница Каменки Пензенской области по совокупности преступлений получила 4,5 года колонии общего режима за хищение крупной суммы со счетов пожилых супругов, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По уголовному делу в суде установлено, что главный операционист банка в дополнительном офисе в Каменке [...] в период с 8 февраля 2022 года по 14 апреля 2022 года при помощи служебного компьютера, используя свою учетную запись, осуществила вход в автоматизированную банковскую систему, где без ведома владельцев банковских счетов сформировала в электронном виде банковские ордера и вносила в них заведомо ложные сведения о проводимых от имени этих граждан банковских операций по перечислению денежных средств с банковского вклада на текущий банковский счет. Одновременно с этим злоумышленница формировала приходные кассовые ордера на выдачу денежных средств, указывая в качестве получателей денежных средств своих родственников и знакомых. С целью придания своим действиям видимости законности женщина предоставляла подложные документы старшему кассиру, неосведомленному о ее преступном умысле. [...] За указанный период злоумышленница похитила денежные средства с банковских счетов двух пенсионеров на сумму более 2,7 млн. рублей, причинив 67-летнему мужчине ущерб в крупном размере, а его 68-летней супруге — в особо крупном размере», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в декабре 2022 года мужчина приехал в офис банка для снятия процентов со своего вклада и узнал от другого сотрудника банка об отсутствии денег на его счете; впоследствии выяснилось, что и на других счетах супругов большая часть средств отсутствует.

«Подсудимая вину не признала, от дачи показаний отказалась, ущерб возместила. Не согласившись выводами суда о доказанности ее вины, а также с чрезмерной суровостью назначенного наказания, осужденная и ее защитник подали апелляционные жалобы на приговор. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции приговор суда первой инстанции оставил без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в тексте.