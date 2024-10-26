Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке дорогого смартфона Криминал

Пенза, 26 октября 2024. PenzaNews. 23-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке дорогого смартфона по объявлению в интернете.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, молодой человек в мессенджере увидел объявление о продаже iPhone 16 за 122 тыс. рублей, связался с продавцом, договорился с ним о покупке и доставке смартфона, после чего ему поступило сообщение с реквизитами для оплаты товара.

«Молодой человек не догадывался, что общается со злоумышленником. С помощью мобильного банка заявитель перечислил на счет неизвестного лица необходимую сумму. После оплаты пензенец товар так и не получил. Продавец перестал выходить на связь. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».