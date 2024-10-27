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Мошенник под видом брокера выманил у жителя Пензы около 500 тыс. рублей

12:16 | 27.10.2024 | Криминал

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Пенза, 27 октября 2024. PenzaNews. Злоумышленник, выдавший себя за брокера, выманил у 42-летнего жителя Пензы около 500 тыс. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Мошенник под видом брокера выманил у жителя Пензы около 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданин пояснил, что ему поступил звонок от незнакомца, который представился брокером и предложил выгодные вложения. Заявитель согласился на предложение. Специалист убедил мужчину, что для открытия брокерского счета и ведения торгов необходимо установить приложение и вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета. Заявитель не догадывался, что общается со злоумышленником. Поверив обещаниям мнимого специалиста, мужчина несколькими переводами перечислил почти 500 тыс. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчине было известно о подобных способах мошенничества.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — добавляется в тексте.

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