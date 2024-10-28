В Неверкинском районе пенсионерка передала 400 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Криминал

Пенза, 28 октября 2024. PenzaNews. 77-летняя жительница Неверкинского района Пензенской области лишилась 400 тыс. рублей, поверив «следователю», который по телефону сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП и для урегулирования вопроса о возмещении ущерба и избежания уголовной ответственности необходимо через курьера передать деньги.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявительница была напугана, поэтому выполнила все указания мнимого следователя. Женщина взяла все свои сбережения в размере 400 тыс. рублей и около своего дома передала курьеру. О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как поговорила со своей дочерью», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».