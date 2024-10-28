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В Заречном мужчина украл велосипед у местного жителя

11:48 | 28.10.2024 | Криминал

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Пенза, 28 октября 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее привлекавшему к уголовной ответственности жителю Заречного Пензенской области, который украл велосипед.

В Заречном мужчина украл велосипед у местного жителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился владелец транспортного средства и рассказал, что оставил велосипед около подъезда, пристегнув противоугонным тросом к ограждению клумбы, однако через некоторое время на месте его не обнаружил.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен местный житель 1987 года рождения, причастный к совершению преступления. [...] Подозреваемый дал признательные показания. Сотрудниками полиции похищенное изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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