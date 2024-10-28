Мошенники выманили у жителя Заречного почти 9 млн. рублей Криминал

Пенза, 28 октября 2024. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1960 года рождения лишился почти 9 млн. рублей, став жертвой телефонного мошенничества.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчине позвонил «сотрудник силового ведомства» и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит, а деньги планируют перечислить в поддержку запрещенных организаций; чтобы он не попал под уголовное преследование по делу о финансировании террористов и экстремистов, «сотрудник органов» предложил перевести средства на «безопасный счет».

«При этом мошенник заявил, что операция спецслужб носит тайный характер и сообщать о ней никому нельзя. Поверив, [...] мужчина перечислил на указанные счета 4,5 млн. рублей из личных накоплений», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что через некоторое время мужчине поступил еще один звонок.

«Собеседник сообщил, что мошенники пытаются переоформить его автомобиль по доверенности на постороннего человека. Звонивший «сотрудник» убедил мужчину, что для сохранности автомобиля необходимо его продать, а полученные деньги с продажи перевести на «безопасный счет», созданный специально для него. Заявитель выполнил инструкции звонившего. Размер ущерба составил около 9 млн. рублей», — говорится в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».