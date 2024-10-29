В отношении жителя Кузнецкого района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 29 октября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 21-летнего жителя Кузнецкого района Пензенской области, который предъявил полицейскому поддельное водительское удостоверение.

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«Установлено, что молодой человек предъявил сотруднику полиции водительское удостоверение с признаками подделки, которые были заметны при визуальном осмотре. Документ был изъят и направлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что не смог сдать экзамены в автошколе, поэтому заказал поддельное водительское удостоверение у знакомого за 80 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.