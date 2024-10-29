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До двух лет лишения свободы может получить житель Колышлейского района, угрожавший супруге убийством

14:29 | 29.10.2024 | Криминал

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Пенза, 29 октября 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Колышлейского района Пензенской области 1973 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Колышлейского района, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В МО МВД России «Колышлейский» с заявлением о преступлении обратилась местная жительница 1975 года рождения. Она сообщила, что ей угрожал убийством собственный муж. [...] Подозреваемый [...] рассказал, что он со своей женой распивал спиртные напитки в компании нескольких человек. В ходе застолья заявительница стала упрекать мужчину в алкоголизме и отсутствии заработка для обеспечения желаемого уровня финансового благополучия семьи. [...] На этой почве между ними возник конфликт. Внезапно разозлившись, мужчина схватил нож и направил в сторону заявительницы, высказывая угрозы убийством», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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