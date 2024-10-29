До двух лет лишения свободы может получить житель Колышлейского района, угрожавший супруге убийством Криминал

Пенза, 29 октября 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Колышлейского района Пензенской области 1973 года рождения, который угрожал супруге убийством.

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«В МО МВД России «Колышлейский» с заявлением о преступлении обратилась местная жительница 1975 года рождения. Она сообщила, что ей угрожал убийством собственный муж. [...] Подозреваемый [...] рассказал, что он со своей женой распивал спиртные напитки в компании нескольких человек. В ходе застолья заявительница стала упрекать мужчину в алкоголизме и отсутствии заработка для обеспечения желаемого уровня финансового благополучия семьи. [...] На этой почве между ними возник конфликт. Внезапно разозлившись, мужчина схватил нож и направил в сторону заявительницы, высказывая угрозы убийством», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».