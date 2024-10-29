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Жительница Пензы лишилась около 1,5 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам

16:49 | 29.10.2024 | Криминал

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Пенза, 29 октября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1999 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишилась около 1,5 млн. рублей.

Жительница Пензы лишилась около 1,5 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала девушке позвонил «сотрудник оператора сотовой связи», который сообщил о необходимости продлить договор на использование абонентского номера и попросил назвать код из SMS-сообщения.

«Через некоторое время ей поступил звонок от мнимого сотрудника силового ведомства. Собеседник сообщил, что мошенники взломали личный кабинет на портале «Госуслуги» и пытаются оформить на ее имя кредит. Для предотвращение незаконных операций собеседник убедил девушку самостоятельно оформить кредит и перечислить денежные средства на «безопасный счет». Поверив собеседнику, она оформила несколько кредитов в различных банках и перечислила деньги на указанный счет. Общий размер ущерба составил почти 1,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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