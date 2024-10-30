Житель Воронежа осужден в Пензе за организацию производства контрафактных табачных изделий в особо крупном размере Криминал

Пенза, 30 октября 2024. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы назначил жителю Воронежа наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно за организацию производства контрафактных табачных изделий в особо крупном размере.

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«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Пензенской области установлено, что осужденный организовал на территории Пензы производство контрафактных табачных изделий различного наименования в особо крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано региональным УМВД, приговор вступил в законную силу.