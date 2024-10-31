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Информация о девушке, которой якобы прострелили ногу и руку, не соответствует действительности — УМВД

13:02 | 31.10.2024 | Криминал

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Пенза, 31 октября 2024. PenzaNews. Распространяемая в соцсетях информация о девушке, которой неизвестные якобы прострелили ногу и руку, не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном комментарии УМВД России по Пензенской области по поводу инцидента, произошедшего на улице Московской в Пензе в минувшую среду, 30 октября.

Информация о девушке, которой якобы прострелили ногу и руку, не соответствует действительности — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Распространяемая в социальных сетях информация о девушке, которой неизвестные якобы прострелили ногу и руку, не соответствует действительности. [...] 30 октября к проходившей мимо женщине обратился молодой человек с просьбой вызвать скорую помощь. Он заявил, что получил ножевое ранение. Увидев кровь, прохожая вызвала на место происшествия медиков и полицейских. Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Полицейские выяснили, что он знакомый пострадавшего, с которым у него возник конфликт», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что мужчина был доставлен в следственное управление СКР по Пензенской области.

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