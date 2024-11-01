В Каменке женщина угрожала убийством своей бабушке, возбуждено дело Криминал

Пенза, 1 ноября 2024. PenzaNews. Жительница Каменки Пензенской области 1993 года рождения угрожала своей 69-летней бабушке убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Установлено, что в день совершения преступления заявительница со своей внучкой распивала спиртные напитки в компании нескольких человек. В ходе застолья между женщинами возникла словесная перепалка из-за конфликта, случившегося накануне. Злоумышленница [...] схватила пенсионерку за платье, поволокла в коридор, где шнуром от одежды обмотала ее шею и стала душить, высказывая угрозы убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемая вину признала и рассказала, что на совершение преступления ее толкнуло злоупотребление алкоголем.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в тексте.