Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 2 ноября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1964 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит и похитить деньги, лишилась более 1,5 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице перевести средства на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, она перечислила свои сбережения на банковский счет, указанный звонившим. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. Размер ущерба составил более 1,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».