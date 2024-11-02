Экс-директор ЦСП Пензенской области Ирина Кулемина осуждена за злоупотребление должностными полномочиями Криминал

Пенза, 2 ноября 2024. PenzaNews. Бывший директор ГАУ «Центр спортивной подготовки Пензенской области» Ирина Кулемина признана судом виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

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«По делу установлено, что являвшаяся директором государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки Пензенской области» женщина решила фиктивно трудоустроить в учреждение работников, чтобы начисляемую им заработную плату тратить на проведение официальных массовых мероприятий. Преследуя цели приукрасить действительное положение дел в спортивном учреждении и создать о себе мнение надежного руководителя, способного успешно решать рабочие вопросы, понимая, что ее действия повлекут причинение материального ущерба ГАУ, [...] злоумышленница, вопреки интересам государственной службы, в период с октября 2017 года по декабрь 2021 года давала указание подчиненной, неосведомленной о ее преступных намерениях, неоднократно оформлять фиктивное трудоустройство двоих граждан. Заработная плата этих работников тратилась ею на представительские расходы при проведении спортивных мероприятий и иные нужды учреждения. Часть расходов возвращалась учреждению в соответствии с предусмотренной процедурой возмещения из бюджета дополнительных расходов на указанные нужды», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что в результате незаконных действий руководителя учреждению причинен ущерб на сумму около 500 тыс. рублей.

«Подсудимая вину признала, ущерб возместила. В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что приговор не вступил в законную силу.