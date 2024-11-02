Уголовное дело возбуждено против жителя Сердобского района, который предъявил поддельное медзаключение для возврата водительского удостоверения Криминал

Пенза, 2 ноября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 32-летнего жителя Сердобского района Пензенской области, который предъявил поддельное медицинское заключение для возврата водительского удостоверения.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в экзаменационное подразделение ГИБДД города Сердобска обратился сельчанин для возврата водительского удостоверения в связи с окончанием срока лишения права управления транспортными средствами. Для этого он предъявил необходимые документы, среди которых находилось медицинское заключение. При просмотре документов сотрудниками экзаменационного отделения ГИБДД был выявлен факт использования поддельного документа, который был изъят и направлен на экспертизу. В результате экспертизы факт подделки подтвердился», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что приобрел поддельный документ у незнакомца в Москве, чтобы избежать посещения медицинского учреждения.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. В отношении гражданина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — сказано в тексте.