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Жительница Пензы поверила аферисту и лишилась более 1 млн. рублей

09:14 | 03.11.2024 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2024. PenzaNews. 57-летняя жительница Пензы лишилась более 1 млн. рублей, поверив позвонившему ей незнакомцу, который предложил выгодные вложения.

Жительница Пензы поверила аферисту и лишилась более 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина, следуя инструкции собеседника, установила приложение, после чего перечислила деньги на различные банковские счета.

«Через некоторое время собеседник перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил более 1 млн. рублей. О подобных способах совершения преступлений потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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