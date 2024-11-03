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В Пензе бывшего пристава будут судить за служебный подлог

10:35 | 03.11.2024 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2024. PenzaNews. Бывший сотрудник службы судебных приставов предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В Пензе бывшего пристава будут судить за служебный подлог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемая, стремясь уменьшить нагрузку по имеющимся у нее исполнительным производствам, изготовила подложные акты о невозможности взыскания, внеся в них сведения о якобы проведенных исполнительных действий в квартире должников, что повлекло за собой правовые последствия в виде окончания исполнительного производства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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