В Пензе бывшего пристава будут судить за служебный подлог Криминал

Пенза, 3 ноября 2024. PenzaNews. Бывший сотрудник службы судебных приставов предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемая, стремясь уменьшить нагрузку по имеющимся у нее исполнительным производствам, изготовила подложные акты о невозможности взыскания, внеся в них сведения о якобы проведенных исполнительных действий в квартире должников, что повлекло за собой правовые последствия в виде окончания исполнительного производства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.