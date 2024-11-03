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Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей

11:47 | 03.11.2024 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками ОМВД России по городу Кузнецку выявлен факт неправомерного оборота средств платежей. Житель города Пензы 1965 года рождения, не намереваясь после регистрации им как генеральным директором организации осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, обратился в отделение банка, где открыл расчетный счет, получив право единолично осуществлять платежные операции. После этого злоумышленник за денежное вознаграждение передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сказано в тексте.

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