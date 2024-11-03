Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей Криминал

Пенза, 3 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

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«Сотрудниками ОМВД России по городу Кузнецку выявлен факт неправомерного оборота средств платежей. Житель города Пензы 1965 года рождения, не намереваясь после регистрации им как генеральным директором организации осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, обратился в отделение банка, где открыл расчетный счет, получив право единолично осуществлять платежные операции. После этого злоумышленник за денежное вознаграждение передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сказано в тексте.