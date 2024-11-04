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В Пензе сотрудники полиции вычислили мужчину, который похитил смартфон, оставленный в пункте выдачи заказов

09:31 | 04.11.2024 | Криминал

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Пенза, 4 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции вычислили жителя Пензы, совершившего кражу смартфона стоимостью более 30 тыс. рублей, который женщина забыла при получении заказа в пункте выдачи.

В Пензе сотрудники полиции вычислили мужчину, который похитил смартфон, оставленный в пункте выдачи заказов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался 57-летний житель города Пензы. Подозреваемый [...] рассказал, что в пункте выдачи заказов на столе заметил сотовый телефон. В этот момент у него возник умысел совершить кражу. Злоумышленник признался, что воспользовался отсутствием внимания посторонних лиц. Похищенное мужчина продал незнакомцу. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды. [...] Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавляется в пресс-релизе.

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