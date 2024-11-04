В Пензе возбуждено дело против иностранца, который предъявил поддельный патент для осуществления трудовой деятельности Криминал

Пенза, 4 ноября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении иностранного гражданина, который предъявил сотрудникам полиции в Пензе поддельный патент для осуществления трудовой деятельности.

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«Сотрудниками УМВД России по городу Пензе при проверке законности пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации был выявлен факт использования заведомо подложного документа. Гражданин 1999 года рождения, прибывший из страны ближнего зарубежья, предъявил полицейским патент для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории страны пребывания, с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что поддельный документ заказал через мессенджер.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года», — сказано в пресс-релизе.