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В Заречном пенсионерка по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислила на «безопасный счет» около 1,3 млн. рублей

12:12 | 04.11.2024 | Криминал

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Пенза, 4 ноября 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1960 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются похитить денежные средства, лишилась около 1,3 млн. рублей.

В Заречном пенсионерка по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислила на «безопасный счет» около 1,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнице перевести их на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, пенсионерка перечислила почти 1,3 млн. рублей на указанный банковский счет. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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